Мировая торговая война откладывается. Парализованная ВТО подала признаки жизни

Полтора десятка стран сумели реанимировать Всемирную торговую организацию и приостановить разрушение системы международной торговли, благодаря которой бедность в мире сократилась, а Китай, Украина, Россия и другие развивающиеся страны сократили отставание от Запада в последние десятилетия.

Угроза мировой торговой войны на выживание нейтрализована. Но лишь на пару лет.

Все 164 страны ВТО, на которые приходится 98% мировой торговли объемом 28 трлн долларов в год, встретились на этой неделе и договорились урезать господдержку рыболовства и патентную защиту ковидных вакцин. Однако они ограничились полумерами, а по ключевым вопросам реформы ВТО и субсидий сельскому хозяйству не продвинулись вовсе.

Так называемая министерская встреча ВТО - первая после фиаско в Буэнос-Айресе в 2017 году - чуть было не закончилась очередным провалом. Но после затянувшихся на один день и две ночи споров глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала объявила о "невиданном" успехе международной кооперации. Ее пафос отчасти обоснован: под резолюцией стоят подписи и Украины, и напавшей на нее России.

"Мы доказали миру, что члены ВТО, несмотря на геополитические разногласия, способны объединиться ради решения проблем мировой торговли и вернуть ВТО к жизни", - сказала она.

Эксперты не разделяют ее восторг. Объявленные соглашения - мелкие и половинчатые, говорят они, а жизненно важный вопрос о самом существовании ВТО так и не сдвинулся с мертвой точки.

"Правила мировой торговли выжили! Но только благодаря тому, что выхолощены настолько, что уже и не ясно, какое они имеют значение", - прокомментировал решения ВТО британский директор Европейского центра международной политэкономии (ECIPE) Дэвид Хениг.

"Удивительно, сколько усилий на министерской встрече было затрачено только на то, чтобы предотвратить скоропостижную смерть ВТО. Затянувшаяся дискуссия на повышенных тонах, ожидания катастрофы. Конечно, хорошо, что страны-члены ВТО еще пытаются договориться, однако серьезные разногласия между ними сводят эти усилия на нет".

Хениг не преувеличивает, а даже принижает масштаб проблемы.

ВТО при смерти

ВТО уже несколько лет находится в коме. Еще в 2019 году, при Дональде Трампе, США заблокировали назначение новых членов апелляционной инстанции, и теперь ВТО может устанавливать правила, но лишена возможности разрешать споры. А значит, страны могут подписываться под чем угодно, а потом нарушать сколько вздумается и без последствий, потому что механизм наказания парализован.

США и Евросоюз утверждают, что определенные в конце прошлого века правила ВТО требуют модернизации, поскольку развивающиеся страны вроде Китая и Индии злоупотребляют ими. Те, в свою очередь, тоже хотят изменений, но в ущерб развитым странам. Договориться не получается уже много лет.

В итоге ВТО списали было со счетов, но оказалось, что рано: на этой неделе члены организации продемонстрировали, что предпочитают худой мир доброй ссоре.

Это вселяет надежду в сторонников либерализации мировой торговли, которая во второй половине XX века позволила вытащить из бедности сотни миллионов людей по всему миру и сыграла важную роль в стремительном приросте богатства наций.

Слом системы ВТО угрожает затормозить это движение и перерасти в торговую войну, что чревато кризисом мировой экономики, и без того вяло растущей в условиях войны реальной - России против Украины - и проблем с постковидным восстановлением.

Главными проигравшими будут беднейшие страны, для которых сокращение торговли традиционно оборачивается замедлением экономического роста, девальвацией и безработицей.

Чтобы искоренить это зло, после последней мировой войны были придуманы торговые организации - сначала ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле), а затем ВТО в 1995 году. Они сделали мир справедливее: постепенно убирали барьеры и выравнивали условия для конкуренции между странами большими и богатыми, с одной стороны, и небольшими и развивающимися, с другой.

Теперь этой системе нанесен тройной удар: сначала Трамп, потом ковид, а теперь - война России против Украины, из-за которой взлетели мировые цены на энергоносители и продовольствие, а следом поднялась волна протекционизма.

О чем все же договорились

Прививки. Члены ВТО решили смягчить патентную защиту ковидных вакцин, о чем просили в разгар пандемии коронавируса Индия и Южная Африка. Теперь это уже не актуально, поскольку в мире избыток прививок - более 2 млрд доз ждут покупателей. Более того, требование отменить патенты не только на прививки, но и на лекарства от ковида не прошло, а страны вынудили компенсировать потери владельцам патентов.

Рыба. После 20 с лишним лет переговоров ВТО утвердила усеченную версию запрета на господдержку рыболовства. Однако запрет касается только незаконного лова и субсидирования траулеров в нейтральных водах. К тому же он автоматически истечет через 4 года, если все страны ВТО не согласятся распространить его на весь лов, приводящий к истощению рыбных ресурсов мирового океана.

Интернет-торговля. С 1998 года ВТО каждую встречу рутинно продлевает мораторий на таможенные пошлины для трансграничной торговли цифровой продукцией, вроде кино, софта, игр и тому подобного. Однако на этот раз впервые появились несогласные, причем из разряда шумных и важных.

Вновь (как с ковидными патентами) Индия и Южная Африка потребовали изменить правила. Удалось уговорить их подождать до следующей встречи в конце 2023 года. Если там компромисс не будет найден, с апреля 2024 года страны смогут вводить пошлины на цифровой импорт, например, сериалы Netflix или электронные книги Kindle.

Вот и весь "невиданный успех" министерской встречи ВТО.

Но не все так плохо, есть и хорошие новости. Мировая торговля остановилась на краю пропасти, не сделала роковой шаг.

Есть и плохая. Вновь отложена реформа ВТО, без которой США и Европа не разблокируют апелляционную инстанцию и не вернут ВТО всю полноту власти: право не только устанавливать правила игры в мировой торговле, но и судить нарушителей.

В решении министерской конференции ВТО сказано, что это - срочный вопрос, и все договорились решить его к 2024 году.

"Вот и всё, что нужно знать о ВТО. У них в одном предложении уживаются "срочно" и "к 2024 году". И всем окей", - подводит итоги министерской встречи ВТО эксперт по международной торговле Анна Ежевска.

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