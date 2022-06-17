Лукашенко грозит Украине: если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву

Лукашенко убежден, что Запад стремится втянуть Беларусь в войну в Украине. Об этом он заявил 17 июня во время рабочей поездки в город Бобруйск Могилевской области, пишет Zerkalo.io.

"Никогда Путин меня не просил: давай, зайди, там кого-то замочи в Украине и прочее. А вот они (Запад. — Прим. ред.) нас толкают в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью и выстроить фронт — линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как называют его. В 2020 году не получилось. Продолжают это делать другими методами, — в очередной раз повторил он. — Для меня главное, чтобы не влезть туда по уши, в этот украинский конфликт, а сделать так, чтобы он быстрее закончился.

Лукашенко также напомнил, что у России есть разное оружие и предостерег Украину от ударов по РФ.

"Украинцы, Зеленский просят оружие дальнобойное для того, чтобы ударить по городам России. Курск, Ростов, Орел, Белгород. Соседние города. Но, я как-то публично сказал, ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что Россия уже применит нового уровня оружие. И применит по Киеву, по тем, кто принимает эти решения. Поэтому они еще немножко побаиваются. Но не от них зависит. Зависит все от того, насколько американцы будут их подталкивать к этой войне", — сказал он.

Он в очередной раз заверил, что Беларусь не собирается воевать в Украине.

"Вчера мне задавали этот вопрос, уже негласно: а как, что и прочее, вы зайдете в Украину, ваша армия? (Лукашенко не уточнил, кто задавал этот вопрос. — Прим. ред.). Я говорю: мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию. Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (у них такая шальная мысль была), мы мгновенно ответим. Поэтому вы нас не трогайте, мы к вам не собираемся идти", — заявил он.

Комментируя возросшую милитаризацию Беларуси, Лукашенко отметил

важность военной подготовки: "Учить будем, особенно мужиков. Время такое. Чем больше мы будем иметь, чем сильнее у нас будет оружие, тем нам спокойнее будет. Они будут понимать: если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину. Они это должны понимать. Но для того, чтобы ударить, надо иметь чем ударить. У нас это есть".

И опять про "планы Польши"

По его мнению, "в Польше уже мечтают о Западной Украине".

"Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант, — сказал Лукашенко и добавил, что "за спиной Польши стоят американцы, которые финансируют, дают вооружение, перебрасывают вооруженные силы". — Мы это видим. Поэтому мне приходится и на западе держать вооруженные силы начеку, и на юге. Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были".

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