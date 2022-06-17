Хотя британское правительство настаивает на том что семейные визы и визы программы "Дома для Украины (Homes for Ukraine) обеспечат беженцам жилье, обе эти схемы оставляют людей в бедственном положении, когда договоренности нарушаются.

Согласно доступным данным, по состоянию на 3 июня 145 человек, приехавших в Англию по схеме "Дома для Украины", остались без крова. В 90 случаях договоренности были нарушены, а в 55 случаях жилье либо было недоступно, либо неприемлемо для проживания.

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Исполнительный директор Refugees at Home Лорен Скотт сообщила, что срочно необходим запасной план для помощи семьям, чье размещение пошло не так. По ее словам, в Великобритании нет единого подхода к тому, чтобы находить новых добровольцев для приема уже прибывших беженцев. Также отсутствует единый механизм финансирования перемещения из одного дома в другой.

Многие местные самоуправления относятся к украинским семьям как к бездомным, а не пытаются найти им новую "приемную семью". Украинцы остаются в хостелах и гостиницах, как это происходило с афганскими беженцами. Из 145 неудачных размещений, лишь 20 смогли найти новый дом.

37-летняя Анна бежала из Киева с мужем и трехлетним сыном, когда началась война. Они приехали в Великобританию в конце марта после знакомства с семьей из четырех человек, которая жила в большом доме в Нортгемптоне и была готова принять их к себе.

Сначала семья вела себя гостеприимно, а потом потеряла энтузиазм через несколько недель.

"Мы не понимали, что происходит, потому что они очень быстро меняли свое настроение", — сказала Анна.

Анна и ее семья были перемещены в пристройку дома. Хозяин сказал, что ему нужен ключ от пристройки. Анна согласилась, но только с условием, что он будет предупреждать их, прежде чем войти. Однако после этого хозяин дома позвонил в местное самоуправление и заявил, что хочет прекратить свое спонсорство. Анна сказала, что принимающая семья ничего им не объяснила. Самоуправление поселило украинцев в гостинице Travelodge на несколько дней, где семья делила одну комнату без кухни.

Наконец, в интернете Анна нашла организацию Refugees at Home, которая помогла женщине и ее близким найти другую "приемную семью".

На семейную визовую схему, которая действует дольше всех, приходится 455 заявлений о бездомности. Во многих случаях семьи, которые отчаянно пытались вывезти своих родных из Украины, подали заявления на оформления виз, но у них не было места для размещения родственников.

Исполнительный директор Совета по делам беженцев Энвер Соломон заявил, что тенденция тревожная — отчаявшиеся украинцы бежали от войны, пережили травмы и психологическую боль и были брошены на произвол судьбы.

"Украинские семьи, прибывающие сюда, нуждаются в теплом приеме, безопасном жилье и льготах, эмоциональной поддержке и общении. Мы обеспокоены тем, что приезжающие по семейным визам украинцы сталкиваются с проблемами, поскольку не у всех родственников есть место или ресурсы для содержания своих членов семьи. Поэтому для этой схемы и местных самоуправлений должно быть доступно такое же финансирование, как в рамках программы "Дома для Украины"", — пояснил он.

Депутат британского парламента Лиза Нэнди подчеркнула, что британцы показали невероятную щедрость и приютили семьи и детей, "бежавших от путинской войны". Однако, она не смогла сказать то же самое о правительстве Британии.

"Правительство с треском провалилось. Министров предупредили о риске того, что беженцы могут стать бездомными, когда запустили схему спонсорства, но политики были более заинтересованы в выступлениях на телевидении, а не выполнении своей работы по защите уязвимых людей. Правительство должно срочно разработать план поддержки муниципалитетов по поиску безопасных домов для этих семей", — указала Нэнди.

В британском правительстве заявили, что с момента вторжения России в Украину в Великобританию приехало более 77 200 беженцев. Как отмечают власти, все прибывшие имеют доступ к льготам и общественным услугам, а также право на работу или учебу со дня приезда.

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