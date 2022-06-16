В США рекомендовали вакцины против коронавируса детям от 6 месяцев

Эксперты медицинского регулятора США рекомендовали разрешить вакцинацию детей самого младшего возраста. Окончательное решение, как ожидается, будет принято на следующей неделе.

Консультационная группа управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) единогласно одобрила применение вакцин от коронавируса BioNTech/Pfizer и Moderna для детей от шести месяцев, сообщает издание The New York Times в среду, 15 июня.

Двухдозовую вакцину Moderna рекомендовали использоваться для детей от 6 месяцев до 5 лет, а трехдозовую вакцину BioNTech/Pfizer для детей от 6 месяцев до 4 лет. Рекомендация экспертов FDA не является окончательным решением, но, как отмечают американские СМИ, она должна значительно ускорить процесс одобрения вакцин. В случае, если это сделает FDA, разрешить прививки должен будет Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), пишет NYT.

Вакцинация детей в США может начаться уже на следующей неделе

Власти страны уже заказали миллионы доз вакцин, а представители Белого дома заявил, что их использование могут начать уже на следующей неделе, когда ожидается окончательное одобрение, пишет NYT.

При этом почти все эксперты, одобрившие использование вакцин, согласились, что решение о вакцинации детей в этой возрастной группе должно быть выбором родителей. Хотя дети младшего возраста обычно избегают серьезных последствий от короноваируса, CDC прошлой зимой фиксировала в том числе летальные случаи.

Особенно часто серьезные последствия стали наблюдаться зимой 2021 года, когда волна нового варианта вируса "омикрон" привела к резкому росту уровня госпитализации детей младше пяти лет. В США это последняя возрастная группа, прививки для которой еще не одобрены, напоминает NYT.

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