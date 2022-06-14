Навального увезли из колонии в неизвестном направлении

Пресс-секретарь политика предполагает, что его могли перевести в колонию строгого режима. Весной в отношении Навального вынесли очередной обвинительный приговор, предполагающий отбытие наказания в исправительном учреждении такого типа.

Российского политика Алексея Навального, который уже более года находится в колонии во Владимирском области, сегодня увезли из исправительного учреждения. Соратники оппозиционера утверждают, что ничего не знают о его местонахождении.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в Twitter, что о пропаже политика стало известно сегодня в первой половине дня. "Приехавшего к нему адвоката продержали на проходной до 14:00, а потом сказали: "Нет такого осужденного", — сообщила соратница оппозиционера.

Ярмыш добавила, что "по слухам" Навального планировали перевести в колонию строго режима ИК-6 "Мелехово", которая также находится во Владимирской области. Пресс-секретарь политика подчеркнула, что "ни адвокатам, ни родственникам Алексея о его переводе, разумеется, заранее не сообщали" и что пока невозможно подтвердить, действительно ли Навального увезли в "Мелехово".

Навальный находится в заключении с февраля прошлого года — российский суд отправил его в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев вскоре после возвращения политика из Германии, где он проходил лечение после попытки отравления. В марте 2022 года Навального также приговорили к 9 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду. Это наказание политик должен отбыть в колонии строгого режима.

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