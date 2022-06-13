На границах ФРГ ввели временный погранконтроль

Пограничный контроль на границах Германии введен до 3 июля. Он связан с саммитом "большой семерки" в Эльмау.

На границах ФРГ ввели временный погранконтроль в преддверии 48-го саммита "Группы семи" ("большой семерки", G7), который должен состояться с 26 по 28 июня в замке Эльмау (федеральная земля Бавария). Как пояснили в полиции в понедельник, 13 июня, эта мера призвана обеспечить безопасность мероприятия и мирное проведение демонстраций, приуроченных к G7.

Министерство внутренних дел страны хочет предотвратить проникновение в Германию иностранцев, склонных к насилию. Проверки проводятся не только на автотрассах, но и на проселочных дорогах, а также в поездах. "Мы убедительно просим путешествующих держать документы наготове для быстроты их обработки", — указали в полиции. Проверки планируется проводить до 3 июля.

На границе Германии и Австрии меры контроля действуют с осени 2015 года — в ответ на приток большого числа беженцев.

Германия председательствует в "большой семерке"



Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман 11 июня подчеркнул: "Мы должны сделать все, чтобы с самого начала предотвратить бесчинства устроителей беспорядков и других поборников хаоса".

Германия в 2022 году председательствует в "большой семерке", в состав которой входят также Великобритания, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок ранее заявляла, что намерена сделать совместное решение проблемы изменений климата одним из центральных вопросов председательства Берлина.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!