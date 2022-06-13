Зеленский: Конечно, мы освободим и наш Крым

Deutsche Welle

Volodymyras Zelenskis Foto: Zuma Press / Scanpix

Владимир Зеленский призвал "всех, у кого есть возможность общаться с людьми на оккупированном юге, Донбассе, Харьковщине" говорить им правду, прежде всего "о том, что освобождение будет".

"Говорите Кирилловке, Геническу, Бердянску, Мангушу. Говорите Горловке, Донецку, Луганску. Говорите всем в Харьковской области, кто еще вынужден видеть российский флаг на украинской земле. Говорите им, что украинская армия обязательно придет. Конечно, мы освободим и наш Крым. Флаг Украины снова будет над Ялтой и Судаком, над Джанкоем и Евпаторией. И пусть каждый из российских чиновников, кто захватил драгоценную землю в Крыму, помнит: это не та земля, где им будет покой", — заявил президент Украины в своем традиционном ежевечернем обращении к согражданам. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!