Столтенберг: Опасения Турции из-за приема Швеции и Финляндии в НАТО оправданны

Ни один другой член НАТО не пережил такого количества террористических атак, как Турция, указал генсек альянса во время визита в Финляндию.

Опасения в сфере безопасности, выражаемые Турцией в связи с перспективой вступления в НАТО Швеции и Финляндии, являются оправданными. Такое заявление сделал в воскресенье, 12 июня, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время визита в Финляндию.

Ни один другой член НАТО не пережил такого количества террористических атак, как Турция. Поэтому к опасениям Анкары следует относиться серьезно, подчеркнул Столтенберг во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё в городе Наантали.

В понедельник, 13 июня, генсек НАТО собирается также провести в Швеции переговоры с премьер-министром королевства Магдаленой Андерссон и возглавляемым ею правительством.

Почему Турция противится приему Швеции и Финляндии в НАТО

Финляндия и Швеция объявили о намерении вступить в НАТО на фоне российского вторжения в Украину. Для приема этих стран в альянс, однако, необходимо согласие на это всех 30 его членов. Между тем Анкара до сих пор противится сказать свое "да". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объясняет это "отсутствием у Финляндии и Швеции четкой позиции по курдам", которых в Турции считают представителями террористических организаций.

Кроме того, Анкару не устраивает, что после начала Турцией военной операции против курдов в Сирии в 2019 году Стокгольм и Хельсинки ввели санкции на поставки оборонной продукции в эту страну.

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