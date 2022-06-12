Премьер Грузии подтвердил твердый курс на интеграцию с ЕС

Даже в случае отказа ЕС предоставить Грузии статус кандидата Тбилиси продолжит политику мира, стабильности и развития, а также сближения с Евросоюзом, заявил Ираклий Гарибашвили.

Грузия не откажется от курса евроинтеграции, даже если Брюссель не предоставит ей статус кандидата на вступление в ЕС, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. "Мы твердо будем продолжать политику мира, стабильности и развития, не изменим объявленного курса на интеграцию с Европой. Присвоение статуса кандидата по членству в Евросоюз во многом является символическим и не дает никаких благ и привилегий", — указал он, выступая перед журналистами в субботу, 11 июня.

По его словам, грузинам важно узнать о мнении европейцев. Глава правительства Грузии выразил надежду на "достойное и справедливое отношение". Гарибашвили назвал свою страну лидером среди стран Восточного партнерства в выполнении обязательств в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.

Комментируя принятую Европарламентом резолюцию о давлении на СМИ в Грузии, он заявил, что "в ней много оценок, не соответствующих реальности". "Я считаю, что данная резолюция политизированная и несправедливая", — отметил он.

Еврокомиссия выступит с оценкой по заявкам Киева и Тбилиси

В тот же день в Киев прибыла председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен для переговоров о получении Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС. "Мы подведем итоги совместных усилий, необходимых для восстановления, и прогресса Украины на ее европейском пути. Это будет учитываться в нашем заключении, которое мы представим в ближайшее время", — заявила она.

Ожидается, что на предстоящей неделе Еврокомиссия обнародует свое заключение о возможности предоставить Украине и Грузии статус кандидатов на членство в ЕС. Окончательное решение должно быть единогласно одобрено всеми странами, входящими в Евросоюз. Планируется, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС 23-24 июня.

На данный момент у стран ЕС нет единства по этому вопросу. В частности, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на неназванных собеседников, что против предоставления Украине данного статуса выступают Дания и Нидерланды. При этом получение статуса страны-кандидата не означает будущего положительного решения о возможности вступления в ЕС.

Так, Турция получила этот статус еще в 1999 году. Украина подала заявкупосле начала российского вторжения в конце февраля, в начале марта аналогичный шаг сделали Грузия и Молдова.

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