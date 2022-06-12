Штайнмайер раскритиковал Шредера за работу в российских компаниях

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) раскритиковал бывшего канцлера страны Герхарда Шредера (Gerhard Schöder) за его сотрудничество с "Роснефтью" и "Газпромом". Соответствующее заявление он сделал в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 12 июня.

"Работа Герхарда Шредера в российских энергетических компаниях вызвала много вопросов в Европе, особенно у наших восточноевропейских соседей, в том числе и в отношении нашей страны. В этом нет ничего хорошего", — сказал Штайнмайер. По его словам, многое, сделанное Шредером на посту федерального канцлера, отошло в результате на второй план.

Штайнмайер на заре своей политической карьеры возглавлял офис Шредера, когда тот занимал должность премьер-министра Нижней Саксонии. Когда Шредер стал канцлером ФРГ, Штайнмайер руководил ведомством федерального канцлера в Берлине. "На протяжении 15 лет мы шли одним путем, последние 17 лет я иду своим политическим путем без него. За это время Герхард Шредер принял персональные решения, которые нас развели", — подчеркнул в этой связи президент ФРГ.

Шредер ушел из "Роснефти" и отказал "Газпрому" после волны критики



После нападения России на Украину Герхард Шредер не сразу покинул посты в российских госкомпаниях. За это, а также за долгую дружбу с Владимиром Путиным, экс-канцлер попал под огонь критики в Германии. В марте его лишили статусов почетного гражданина Ганновера и почетного члена правления местного футбольного клуба "Ганновер 96". 18 мая правящее большинство в бундестаге договорилось лишить Шредера его бюро в парламенте, но оставило ему пенсию и охрану. На следующий день Европейский парламент призвал включить Шредера в санкционный список российских олигархов.

После этого, 20 мая, было объявлено, что Шредер уходит с поста председателя совета директоров "Роснефти", который он занимал с 2017 года. Несколькими днями позже бывший канцлер Германии отклонил предложение "Газпрома" войти в состав его совета директоров. В мае газета The New York Times писала, что Шредер зарабатывает на своих должностях в российских энергокомпаниях около миллиона евро.

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