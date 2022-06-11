The Wall Street Journal: Западные компании потеряли до 59 млрд долларов из-за ухода из России

Издание проанализировало доступную документацию и публичные заявления корпораций. Убытки понесли представители разных отраслей, но потери компенсировал рост акций.

Компании, решившие уйти с российского рынка после начала войны с Украиной, понесли убытки в размере более 59 млрд долларов (56 млрд евро). Такие подсчеты приводит The Wall Street Journal, проанализировавший публичные заявления и документы покинувших Россию корпораций.

Убытки понесли представители разных отраслей — "от банков и пивоваров до розничных продавцов, от ресторанов и судоходных компаний до производителей ветряных турбин и лесозаготовителей". Всего, по данным исследователей из Йельского университета, свой бизнес в России закрыли или существенно сократили почти 1000 компаний.

В подсчетах WSJ учитывались самые разные убытки: сокращение выручки, расходы на полный или частичный выход с российского рынка, вынужденное списание части активов или их продажа по заниженной цене. "Поскольку кризис продолжается, мы можем увидеть больше финансовых последствий, включая косвенное влияние конфликта", — утверждает Карла Нуньес, управляющий директор консалтинговой фирмы Kroll LLC.

Согласно недавним исследованиям, результаты которых приводит WSJ, акции ушедших из России компаний росли после принятия такого решения. Ученые из Йельской школы менеджмента пришли к выводу, что увеличение капитализации этих фирм "намного превысило стоимость единовременного обесценивания". Исследователи из Университета Индианы приводят иные результаты: инвесторы "наказывали" американские компании за уход из России и неамериканские компании за то, что они оставались.

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