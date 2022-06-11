Лондон обсудит судьбу британцев в ДНР с Киевом, а не с Москвой

В ООН осудили смертные приговоры трем воевавшим за Украину иностранцам, которые были вынесены в ДНР, и назвали их военным преступлением.

Власти Великобритании отдают предпочтение переговорам с Украиной, а не Россией по проблеме подданных королевства, приговоренных в так называемой "Донецкой народной республике" к смертной казни. "Нашим приоритетом является работа с украинским правительством, чтобы попытаться как можно скорее добиться их освобождения", — заявил в пятницу, 10 июня, официальный представитель британского премьера Бориса Джонсона.

Он также сообщил, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подняла этот вопрос в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. На вопрос о том, будет ли Великобритания вести переговоры с РФ, чтобы добиться освобождения британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, на Даунинг-стрит указали на отсутствие "регулярного взаимодействия" с российскими властями. Кроме того, Аслин и Пиннер "находятся под защитой Женевской конвенции как военнослужащие Вооруженных сил Украины.

В ООН назвали "суд" над иностранцами в ДНР военным преступлением



Между тем, в ООН выразили обеспокоенность сообщениями о вынесении смертных приговоров в ДНР двум британцам и одному марокканцу, воевавшим на стороне Украины и попавшим в российский плен. "Управление верховного комиссара ООН по правам человека встревожено тем, что так называемый "Верховный суд" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" вынес смертный приговор трем военнослужащим", — заявила журналистам в Женеве официальный представитель управления Равина Шамдасани.

Она указала на серьезные нарушения прав человека в ДНР и ЛНР. "С 2015 года мы наблюдаем за тем, что так называемая судебная система в этих самопровозглашенных "республиках" не соблюдает основные гарантии справедливого судебного разбирательства, такие как публичные слушания, независимость и беспристрастность судов, а также право не быть принужденным к даче показаний. Такие судебные процессы над военнопленными приравниваются к военному преступлению", — подчеркнула Шамдасани.

Берлин: "очередное нарушение РФ международного гуманитарного права"



В Берлине также резко раскритиковали смертные приговоры, вынесенные в неподконтрольном Киеву регионе на востоке Украины. Данные сообщения ужасны, заявил представитель МИД Германии. "Вне зависимости от гражданства служащие вооруженных сил, в том числе военнослужащие, которые воюют на стороне Украины, являются участниками боевых действий и пользуются особой защитой в соответствии с международным гуманитарным правом", — добавил он.

Федеральное правительство считает подобные решения очередным доказательством "полного игнорирования Россией элементарных принципов международного гуманитарного права", подчеркнул представитель германского МИДа,.

Три иностранца приговорены к смертной казни в ДНР



Накануне российские государственные СМИ сообщили, что участвовавшие в военном конфликте в Украине британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Сааудун Брахим предстали перед "судом" в подконтрольном России Донецке, где были признаны "наемниками и виновными в совершении действий, направленных на захват власти и свержение "конституционного строя" в ДНР. Все трое были приговорены к смертной казни. Они были проинформированы о возможности обжаловать приговоры и ходатайствовать о помиловании.



Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!