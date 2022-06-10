Amnesty International: смертные приговоры военным ВСУ - нарушение международного права

Международная правозащитная организация Amnesty International назвала смертные приговоры, вынесенные накануне судом самопровозглашенной ДНР, двум британцам и марокканцу, воевавшим на стороне ВСУ, фарсом, нарушающим Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

"Женевские конвенции и их базовые протоколы лежат в основе международного гуманитарного права, которое имеет основополагающее значение для защиты людей во всем мире от страданий войны. И очень опасно, когда страны начинают отступать от этих принципов", - сказала в интервью Би-би-си эксперт Amnesty Нина Навид.

По ее мнению, смертные приговоры британцам Шону Пиннеру и Эйдену Аслину могут быть использованы для грязной дипломатической игры против Британии, которая поддерживает Украину в войне.

Навид заявила, что Россия должна допустить в зоны военных действий международных наблюдателей, которые могли бы гарантировать соблюдение сторонами международных договоренностей.

США также обеспокоены судьбой осужденных в самопровозглашенной ДНР. Все трое участвовали в обороне Мариуполя.

"Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном "суде" и приговорами в отношении комбатантов, которые законно служат в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставленные военнопленным", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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