СМИ: Спецслужбы в поездках собирают за Путиным мочу и кал, чтобы скрыть информацию о его здоровье

rus.DELFI.lv

Сотрудники ФСО, сопровождающие Владимира Путина за границей, собирают мочу и фекалии российского президента и доставляют их в Москву, сообщает The Insider со ссылкой на Paris Match. СМИ пишут, что таким образом спецслужбы пытаются скрыть информацию о возможных заболеваниях президента.