В России более миллиона человек пожаловались на войну с Украиной

Более одного миллиона жалоб на министерство обороны РФ зафиксировано за четыре месяца. С начала войны в Украине количество жалоб выросло в шесть раз, сообщили "Важные истории".

За четыре месяца - с января по апрель - россияне пожаловались в Администрацию президента на министерство обороны РФ более одного миллиона раз - больше, чем в любое другое время за последние шесть лет, сообщило издание "Важные истории" в материале, обнародованном в четверг, 9 июня.

С начала войны в Украине число жалоб Владимиру Путину на Минобороны выросло в шесть раз, при этом каждая четвертая была подана именно на оборонное ведомство, подсчитали журналисты. Больше всего жалоб на Минобороны поступило в апреле - 624 тысячи. Это больше, чем за три предыдущих месяца вместе взятых.

Как отмечает издание, россиян больше всего беспокоит работа военкоматов - на это президенту в апреле пожаловались 83,5 тысячи раз. Далее по списку идут служба по призыву (78,9 тысячи), служба по контракту (75,6 тысячи), выплаты контрактникам (67,7 тысячи), использование ВС РФ за рубежом (55,7 тысячи), выплаты ветеранам (41,7 тысячи), поиск пленных и пропавших без вести (41,7 тысячи).

Минобороны по большей части игнорирует жалобы

При этом, по подсчетам "Важных историй", Минобороны весьма неохотно реагирует на претензии: с 2016 года российское оборонное ведомство отвечало удовлетворительно в среднем лишь на три процента из них.

Ранее издание "Новая газета. Европа" сообщало, что москвичи призывного возраста жаловались на полицейские облавы с доставкой задержанных в военкоматы и с требованием пройти медицинское освидетельствование. Правозащитники отмечают, что принудительная доставка в военкоматы и насильственное медицинское освидетельствование незаконны.

Сокрытие данных о пропавших без вести

Родственники военных, служивших на крейсере "Москва", ранее сообщали, что Минобороны не раскрывает данные о пропавших без вести. По официальной версии Минобороны РФ, в результате гибели флагмана Черноморского флота один член экипажа погиб, еще 27 пропали без вести.

В то же время "Новая газета. Европа" ранее смогла поговорить с матерью выжившего срочника. Она заявила, что на "Москве" погибли около 40 человек. Собеседник онлайн-издания "Медуза", близкий к командованию Черноморского флота, сообщил, что на крейсере погибли 37 человек, еще около 100 были ранены.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!