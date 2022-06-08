Лавров: Россия готова гарантировать безопасность судов с зерном из Украины

В деле обеспечения безопасности судов Россия готова сотрудничать с Турцией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Турция назвала законными требования России об отмене санкций на российскую сельхозпродукцию.

Россия выразила готовность гарантировать безопасность судов, вывозящих зерно из заблокированных портов Украины. "Мы готовы проводить и обеспечивать безопасность судов, которые покидают украинские порты и идут к проливам, готовы делать это в сотрудничестве с турецкими нашими коллегами", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре в среду, 8 июня.

Чавушоглу пригласил Лаврова, чтобы обсудить возможность вывоза зерна из украинских портов, заблокированных российской армией. При этом министр иностранных дел РФ утверждал на пресс-конференции, что зерно из Украины невозможно вывезти, потому что украинская сторона сама заминировал свои порты, опасаясь нападения России с моря. По его словам, в случае разминирования коридоров для прохождения судов с продовольствием Россия "гарантирует", что не будет использовать их для ведения боевых действий против Украины.

В свою очередь глава МИД Турции назвал законным требование России об отмене санкций против российской сельхозпродукции, введенных из-за российского вторжения в Украину. "Совершенно законно в обмен на согласие пропускать грузы с зерном и подсолнечным маслом из Украины на мировой рынок добиваться устранения препятствий для российского экспорта продовольствия. Считаем, что это было бы справедливо", - сказал Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции с Лавровым.

Посреднические усилия Турции

Это уже второй визит Лаврова в Турцию с начала войны в Украине в конце февраля. В начале марта в рамках посреднических усилий Турции он встречался в Анталье с Чавушоглу и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Турция поставляет Украине боевые беспилотники, но стремится поддерживать нейтралитет в отношениях с Россией, от которой она зависит в сфере поставок энергоносителей и зерна.

Турция по просьбе ООН предложила эскортировать морские конвои с зерном из украинских портов, несмотря на морские мины, которые были обнаружены и неподалеку от ее побережья. Взамен Турция по согласованию с Киевом получит зерно по цене на 25 процентов ниже мировой.

Реакция Украины на переговоры в Анкаре

МИД Украины в тот же день распространил заявление по поводу требования РФ о разминировании портов, в котором подчеркивается: "Учитывая недавний ракетный удар РФ по зерновому терминалу в Николаеве, не можем исключать планы России воспользоваться таким коридором для нападения на Одессу и на юг Украины. Именно поэтому необходимы действенные гарантии безопасности для восстановления судоходства. Такие гарантии должны быть предоставлены путем поставки Украине соответствующего оружия для защиты побережья от угроз с моря и путем привлечения военно-морских сил третьих стран для патрулирования соответствующей части акватории Черного моря".

В заявлении отмечается, что Украина ценит усилия Турции, направленные на разблокировку украинских портов, однако в данный момент никаких договорённостей об этом пока нет.

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