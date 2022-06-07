Суд на Фиджи потребовал от США забрать арестованную яхту российского олигарха

Супер-яхта, принадлежащая предположительно олигарху Керимову, была арестована по ордеру США. Суд на Фиджи постановил, что содержание яхты под арестом слишком дорого обходится казне.

Суд на Фиджи во вторник, 7 июня, потребовал от США забрать российскую супер-яхту Amadea, арестованную на основании американского ордера, указав, что ее содержание под арестом на время юридического разбирательства слишком дорого обходится казне.

106-метровая яхта Amadea стоимостью в 300 млн долларов, принадлежащая предположительно российскому олигарху и сенатору Сулейману Керимову, прибыла на Фиджи 13 апреля после 18-дневного перехода из Мексики. Она была арестована властями Фиджи в рамках охоты США на имущество российских олигархов с целью оказать давление на президента РФ Владимира Путина и заставить его прекратить войну в Украине.

Непосильное финансовое бремя для Фиджи

Федеральное бюро расследований (ФБР) США заявило, что расходы по содержанию судна после ареста составят от 25 до 30 млн долларов и год, и Соединенные Штаты будут оплачивать их, но на деле оплачивать счета в ожидании судебного решения по иску зарегистрированного владельца яхты Millenarin Investments пришлось правительству Фиджи.

Верховный суд Фиджи теперь постановил, что в интересах государства удалить Amadea из его вод, поскольку содержание яхты чересчур дорого обходится казне, к тому же судно "зашло в воды Фиджи без разрешения, по всей видимости, чтобы избежать преследования со стороны США".

США утверждают, что Amadea фактически принадлежит Керимову, однако адвокаты отрицают это, заявляя, что на самом деле судно принадлежит другому российскому олигарху - бывшему главе "Роснефти" Эдуарду Худайнатову, который не находится под санкциями.

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