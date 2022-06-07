Латвия: c 2025 года в детсадах и школах обучение будет осуществляться только на латышском языке

Во вторник Кабинет министров Латвии одобрил поправки к Закону "Об образованию", которые оговаривают сроки перехода всех ступеней образования — дошкольного и школьного — на государственный язык обучения. Уже в 2025 году во всех детсадах и школах обучение будет осуществляться только на латышском языке, и это куда более оперативный переход, чем прогнозировалось еще весной.

Детские сады

Регулирование, включенное в законопроект, предусматривает, что в детских садах, учрежденных как самоуправлениями, так и частными лицами, с 1 сентября 2023 года программы образования реализуются на государственном языке.

Министерство образования и науки указывает, что детсады будут реализовывать общеобразовательные программы дошкольного образования и специальные программы дошкольного образования, способствующие всестороннему развитию и укреплению здоровья ребенка, а также обеспечивающие основную цель дошкольного образования — подготовку к школе.

Воспитанникам из числа нацменьшинств в детском саду будет предоставляться возможность изучать язык и историю культуры национальных меньшинств в рамках программ образования по интересам, оплаченным государством и самоуправлением.

Школы



Законопроект предусматривает сроки перехода на латышский язык обучения конкретных классов на ступенях начального и основного образования:



1-й, 4-й, 7-й классы — с 1 сентября 2023 года;

2-й, 5-й и 8-й классы — с 1 сентября 2024 года;

3-й, 6-й и 9-й классы — с 1 сентября 2025 года.



Законопроект предусматривает, что учащийся основного образования из числа нацменьшинств сможет изучать язык и историю культуры меньшинств в рамках программы образования по интересам. Возможность освоения такой программы будет финансироваться государством с помощью целевого гранта местным самоуправлениям.

Дополнительно для обеспечения исполнения решения будут задействованы необходимые механизмы поддержки, такие как

предоставление учебных пособий, организация языковых курсов для учителей и оказание поддержки учителям, работающим в лингвистически неоднородной среде.

В учебных заведениях профессионального образования круг изучаемых языков будет сущен до государственных языков Европейского союза — то есть, нельзя будет изучать русский язык как иностранный.

Ужесточение языковых требований к педагогам



Дополнительно законопроект устанавливает более жесткие требования владения государственным языком к руководителям образовательных учреждений и преподавателем. Они должны будут владеть латышским языком на первую категорию уровня C.

Должностные лица Центра государственного языка еще должны будут установить соответствие использования государственного языка руководителем и преподавателем образовательного учреждения в объеме, необходимом для выполнения профессиональных и должностных обязанностей, определяемых нормативными актами. Должностные лица Центра государственного языка при получении информации о возможном несоответствии использования государственного языка руководителем образовательного учреждения или преподавателем в объеме, необходимом для выполнения профессиональных и должностных обязанностей, установленных нормативными актами, будут проводить устные проверки конкретных сотрудников учебных заведений.

Перенос сроков и выборы



Напомним, что вскоре после 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, коалиционное Национальное объединение выступило с инициативой перевести все ступени образования на латышский язык обучения уже в следующем, 2022-2023 учебном году. Это предложение в силу малой реалистичности было отвергнуто остальными правящими партиями ценой политического компромисса: было решено, что полный переход образования на латышский язык обучения состоится в течение шести лет.

Однако по мере приближения парламентских выборов сроки вновь сократились. В понедельник, 6 июня, премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что переход на обучение на латышском языке может быть осуществлен за два года, а не за шесть лет, как планировалось изначально. По итогам заседания правительства 1 сентября 2025 года билингвальное образование будет в Латвии полностью свернуто.

В то же время решение правительства не является окончательным. Законопроект еще должен утвердить в предвыборный период, что обещает очень бурные дебаты, Сейм.

Выборы в 14-й Сейм состоятся 1 октября этого года.

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