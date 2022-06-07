Боррель: Российские военные уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине

По мнению главы европейской дипломатии, такие действия подчеркивают "циничность" заявлений российских властей. Ранее Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна из украинских портов.

В результате ракетного удара, нанесенного российскими военными, в Николаеве разрушен один из крупнейших украинских складов с зерном. Об этом сообщил в Twitter верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель.

Ранее об уничтожении склада сообщал мэр Николаева Александр Сенкевич. По его словам, 4 июня под огонь попали "жилой квартал и инфраструктурный объект", в результате "загорелись склады с зерновым шротом".

Глава европейской дипломатии отметил, что эта атака "способствует глобальному продовольственному кризису" и делает позицию российских властей по этому вопросу еще более "циничной".

Ранее Владимир Путин назвал "блефом" утверждения о том, что Россия не дает вывезти зерно из украинских портов. Президент РФ также обвинил страны Запада в стремлении "переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия" на Россию.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!