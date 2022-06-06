Работодатели в Германии и Австрии - против немедленного эмбарго на газ из РФ

Ассоциации работодателей в Германии и Австрии предостерегли от немедленного эмбарго на поставки газа из России.

Подобный сценарий застанет экономику обеих стран врасплох и будет иметь далеко идущие последствия для компаний и их рабочих мест, заявили глава Федерального объединения союзов немецких работодателей (BDA) Райнер Дульгер (Rainer Dulger) и глава Объединения австрийской промышленности Георг Книлль.

В частности, газовое эмбарго грозит производственными потерями и остановками производства, указали они. Евросоюз ранее согласовал запрет на импорт угля из России и частичное нефтяное эмбарго в качестве ответа на вторжение РФ в Украину.

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