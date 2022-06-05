Украина планирует в августе возобновить футбольные чемпионаты

Власти Украины планируют с августа нынешнего года возобновить розыгрыши национальных футбольных чемпионатов, пишет агентство AP в субботу, 4 июня, со ссылкой на президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко. По словам Павелко, он уже обсудил план возобновления футбольных первенств с президентом страны Владимиром Зеленским. "Мы говорили о том, какой силой обладает футбол, помогая людям думать о будущем, потому что сейчас люди, конечно, не в лучшем настроении. Поэтому мы приняли решение с президентом, что возобновим чемпионат Украины в августе", - сказал глава УАФ.

Он уточнил, что сказанное касается мужских чемпионатов премьер-лиги, первого и второго дивизионов, а также чемпионата среди женских команд. Об этом решении Андрей Павелко также сообщил президентам Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину, подчеркнув, что рассчитывает на их поддержку. "Мы обсуждаем детали", - заявил Павелко.

Национальные футбольные чемпионаты Украины были приостановлены в феврале нынешнего года сразу после российского вторжения, в апреле сезон 2021/2022 годов был официально объявлен завершенным.

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