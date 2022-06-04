Экс-полицейского оштрафовали на 30 тысяч рублей за аватар "Нет войне"

Мужчина отказался менять аватар и предположил, что силовики заинтересовались им после доноса.

Печорский районный суд Псковской области оштрафовал бывшего служащего полиции Игоря Князькова на 30 тысяч рублей по делу о "дискредитации армии", сообщила объединенная пресс-служба судов области в пятницу, 4 июня. Поводом для составления протокола стал аватар Князькова в соцсети "Вконтакте", говорится в сообщении пресс-службы. Экс-полицейский признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП.

Сам Игорь Князьков рассказал изданию "Север.Реалии", что поставил к качестве аватара картинку с надписью "Нет войне". Во время опроса в полиции 19 апреля он категорически отказался менять изображение и не признал вину. "Я против войны, потому что я нормальный. Какую там вину в суде признавать? Издеваетесь? Тетка в мантии, как робот, по шаблону прочитала, и все! Я надеялся, у нее все с головой нормально, но нет - рутина. Методы полицейские, статью нарисовали без проблем! Участковый вместе с начальником пыталась сложить все в кучу: предательство, иностранное финансирование, пропаганду и агитацию какую-то! Товарищ майор сейчас на стреме! Им воров не надо ловить, лучше во "Вконтакте" сидеть и статьи для людей рисовать!" - сказал Князьков.

Издание"7х7" отмечает, что Игорь Князьков - ветеран боевых действий в Чечне. В беседе с изданием он предположил, что дело появилось после доноса человека, с которым он до этого переписывался во "Вконтакте".

Дела о "дискредитации российской армии"

Статья о "дискредитации вооруженных сил России" (20.3.3 КоАП) вступила в силу 4 марта. По ней предусмотрено наказание до 50 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч для должностных лиц и до 500 тысяч для юридических лиц. К концу мая суды в России рассмотрели 2029 дел по этой статье, из них 352 - в Москве, писал правозащитник-адвокат Павел Чиков.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!