В РФ с начала войны возбудили 55 уголовных дел по "фейкам" об армии

Правозащитник Павел Чиков опубликовал данные по применению новой статьи УК РФ о "фейках" о вооруженных силах и госорганах России.

В России к сегодняшнему дню было возбуждено 55 уголовных дел по новой статье о "фейках" о вооруженных силах и госорганах РФ. Такие данные приводит в четверг, 2 июня, в Twitter адвокат, правозащитник Павел Чиков.

"Всего с 24 февраля в России возбуждено не менее 160 уголовных дел за антивоенные высказывания и протесты по 20 статьям Уголовного кодекса", - указывает он.

Закон об уголовной ответственности за "фейки" о действиях ВС РФ и призывы к санкциям против России Госдума приняла 4 марта, одобрив его единогласно сразу во втором и третьем чтении. Вечером того же дня этот закон подписал президент России Владимир Путин, после чего он вступил в силу.

Появившаяся при этом статья 207.3 УК РФ предусматривает за вышеназванные действия лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей. Если при совершении преступления используется служебное положение или действия совершаются из корыстного побуждения, то предусматривается наказание от пяти до 10 лет лишения свободы или штраф до 5 млн рублей. Если фейковая информация повлекла тяжкие последствия, признанный виновным может отправиться в тюрьму на срок от 10 до 15 лет.

Признание СМИ "иноагентами" в России

Каждое четвертое из 160 СМИ, признанных в России "иноагентами", попали в соответствующий реестр Минюста с начала войны в Украине, констатирует Павел Чиков.

25 февраля Роскомнадзор предупредил, что при освещении ситуации в Украине СМИ должны использовать только официальные российские источники. За публикацию "ложной", по версии ведомства, информации регулятор пригрозил наказанием в виде блокировок и штрафа в размере до 5 млн рублей.

В России после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину заблокировано множество независимых СМИ под предлогом распространения ложной информации о "специальной военной операции", как называют войну российские официальные органы.

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