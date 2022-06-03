Newsweek: американская разведка обладает информацией, что Путин тяжело болен, а также пережил покушение

Здоровье Владимира Путина стало одной из основных тем очередного, уже четвертого по счету, сводного доклада американских разведывательных служб, пишет Newsweek о ссылкой на источники в спецслужбах США.

Корреспондент журнала побеседовал с одним источником в офисе директора национальной разведки США (координирует все 17 разведывательных служб), еще с одним в Управлении военной разведки и с отставным высшим офицером ВВС.

Все три источника знакомы с докладом американских разведслужб, посвященным здоровью Владимира Путина и ситуации в Кремле и переданным в администрацию Байдена.

"Контроль Путина больше не абсолютен, - говорит один из источников. - Борьба за власть в Кремле за период его правления еще не была такой интенсивной. Все чувствуют, что конец близок".

Все источники говорят о внешних признаках болезни Путина, которые они наблюдали во время появлений российского президента на публике в апреле и в мае. Аналитики американских спецслужб, в том числе специалисты в области психиатрии и дистанционной диагностики, тщательно изучали видеозаписи этих событий.

Некоторые наблюдатели усмотрели в поведении российского президента на видео признаки болезни Паркинсона. Также источники американских спецслужб говорят, что Путин, возможно, болен раком.

Кроме того, по данным американских спецслужб, в марте Путин пережил покушение.

В мае о неизлечимом онкологическом заболевании Путина и о неудачном покушении на него говорил начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Sky News и затем "Украинской правде". Буданов говорит, что ГУР располагает собственной сетью источников о происходящем в России.

Американские источники, впрочем, подчеркивают, что их уверенность в этих выводах не абсолютна, а предсказать, когда Путин умрет, они не берутся. По их словам, до войны важным источником информации о физическом и ментальном состоянии Путина были его встречи с западными лидерами, пусть даже за часто высмеиваемым длинным столом, а после агрессии против Украины такого рода встречи практически прекратились.

После публикации статьи, пишет Newsweek, в его редакцию поступило заявление от имени представительницы Совета национальной безопасности США Адриенн Уотсон: "Сообщения о том, что существуют подобные оценки со стороны разведывательного сообщества, а также что с ними ознакомлен президент, неверны".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 30 мая назвал публикации о болезни Путина слухами, распускаемыми "вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит".

Один из источников статьи, впрочем, предложил не принимать эти слова Лаврова за чистую монету и относиться к ним скорее как к стремлению продемонстрировать свою лояльность.

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