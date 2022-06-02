"Обратной дороги нет". Что говорили российские власти о будущем оккупированных областей Украины

Жители Херсонской и Запорожской областей, а также самопровозглашенных ДНР* и ЛНР* примут решение о вхождении регионов в состав России, заявил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

"Решение должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут", — заявил Турчак.

Говоря о территориях ДНР и ЛНР, Турчак заявил, что "ни у кого сомнений нет вообще, от слова "совсем", что они также могут войти в состав России".

А глава оккупационной администрации Запорожья Евгений Балицкий заявил, что этот регион и другие украинские территории войдут в состав России в статусе федерального округа.

"Надеюсь, что мы будем федеральным округом Российской Федерации", — сказал Балицкий.

В начале мая назначенные Москвой оккупационные власти Херсонской области обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России.

В Москве заявляют, что референдумы о вхождении в состав России могут пройти уже в этом году.

Владимир Путин, его чиновники и пропагандисты, а также различные российские депутаты мотивировали решение о вторжении в Украину необходимостью защиты населения Луганской и Донецкой "народных республик".

Что говорили российские власти о судьбе ДНР и ЛНР до войны и после ее начала?

До войны: признание независимости



Вечером 21 февраля президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией в Украине, а затем подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой "народных республик". Это случилось после того, как к нему обратились с этой просьбой лидеры донбасских сепаратистов.

Председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников 22 февраля заявил, что ДНР и ЛНР будут признаны Россией в границах Донецкой и Луганской областей. Позже он сказал, что "соглашение не уточняет границ".

"В соглашении говорится о конкретных вещах в области дружбы, сотрудничества, безопасности и взаимной помощи. Все остальное — это вопросы уже совсем не для России, а, конечно, ДНР и ЛНР, — заявил чиновник изданию "Подъем". — Это не право России — уточнять чужие границы. Мы же не будем демаркацией границы заниматься, пусть ее проводят стороны, которые себя объявили государствами".

Главы Еврокомиссии и Евросовета назвали произошедшее нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Глава НАТО Йенс Столтенберг осудил решение России и обвинил ее в нарушении Минских соглашений.

США за два дня до начала войны ввели санкции против ДНР и ЛНР.

Они запрещали гражданам США любые инвестиции в экономику этих территорий. Кроме того, стал запрещен прямой или косвенный вывоз любых товаров и технологий с этих территорий и экспорт туда товаров из США. Также указ дал возможность налагать санкции на любое лицо, которое решит работать в ДНР и ЛНР или сотрудничать с ними.

Март: первый визит Турчака и отложенный референдум



В начале марта в регионах было относительно спокойно: сообщалось, что ДНР начала восстанавливать инфраструктуру в населенных пунктах Тельмановского и Новоазовского районов, в частности, Павлополе, Талаковке, Новоселовке и Мирном.

10 марта партия "Единая Россия" сообщила о визите секретаря генсовета Андрея Турчака в один из поселков ДНР с гуманитарной помощью.

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"Теперь все будет по-другому. Сейчас главное — мирная жизнь, главное — восстановление хозяйства. Чтобы работа была, вся социалка восстановилась. Обратной дороги нет. Каждый должен это понимать. Не просто верить в это, а чувствовать", — говорил он.

18 марта в российском минобороны отчитались, что группировка войск ЛНР при огневой поддержке российских войск "освободила" более 90% процентов территории Луганской области.

Самопровозглашенный глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в конце марта, что подготовки к референдуму о вхождении в состав России сейчас не ведется, однако он может случиться.

Возможный референдум прокомментировал РИА Новости сенатор Андрей Клишас: "Луганская и Донецкая народные республики вправе принять решение о вхождении в состав России, если оно не противоречит их конституциям, Москва признала их суверенитет".

"Вряд ли сейчас надо озадачиваться такими вопросами, когда решается судьба на фронте", — ответил на вопрос о судьбе референдума глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Апрель: удар по Краматорску и заявления о посольствах ДНР и ЛНР



В начале апреля глава ДНР Денис Пушилин призывал жителей подконтрольных Киеву Краматорска и Славянска покинуть города.

А глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал идею глав ЛНР о проведении трибунала по военным преступлениям в Донбассе.

Он рассказал, что ведомство вот уже восемь лет фиксирует "все преступления ВСУ и националистических формирований, совершенные в отношении мирного населения Донбасса".

8 апреля по вокзалу Краматорска был нанесен ракетный удар "Точкой-У". Погибли как минимум 30 человек, более 100 были ранены. Руководство ДНР отрицало, что ракета была выпущена с их территории.

На следующий день глава МВД России Владимир Колокольцев подписал соглашения о сотрудничестве с коллегами из министерств внутренних дел ДНР и ЛНР.

"Стороны договорились скоординировать усилия по многим направлениям деятельности, в числе которых предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие насильственных преступлений против личности, торговля людьми, экстремистская деятельность, коррупция, противоправные деяния в сфере экономики, незаконный оборот оружия и наркотиков, IT-преступность", — заявили в российском ведомстве.

В конце апреля РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник сообщили, что "в течение месяца или двух" в Москве могут открыться посольства ДНР и ЛНР. "Будем стараться, чтобы [было] сделано в ближайшее время, чем быстрее, тем лучше. Занимаемся конкретной работой", — заявил собеседник агентства.

В конце апреля стало известно, что куратором отношений с ЛНР и ДНР вместо Дмитрия Козака стал Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента. Би-би-си писала, как близкий соратник Путина Козак попал к нему в опалу после начала вторжения России в Украину.

Май: шефство над ДНР и ЛНР, слухи о референдумах



В начале мая стало известно о назначении послов самопровозглашенных республик в РФ — ими стали депутат Народного совета ДНР Ольга Макеева и советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Российские регионы по решению президента "возьмут шефство над районами, муниципалитетами ДНР и ЛНР", заявил 19 мая Сергей Кириенко на марафоне общества "Знание".

"Донбасс ждет полное освобождение исторических территорий. Уверен абсолютно, что и российская армия, и милиция ДНР и ЛНР обеспечат восстановление исторических границ", — заявил свеженазначенный куратор этих территорий.

Тогда же стали сообщать о том, что тот или иной регион России взял на себя шефство над территориями самопровозглашенных республик. Например, Москва взяла шефство над Донецком и Луганском, Курская область — над Первомайским районом ДНР, а Хабаровский край — над Дебальцево.

В конце мая Андрей Турчак предложил обсудить создание в Донбассе особой экономической зоны. По его словам, "Единая Россия" намерена закрепить за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией местного законодательства.

"Дело в том, что это (ДНР и ЛНР) — независимые государства. Безусловно, вопрос развития этих государств весьма и весьма актуальный", — заявил в ответ на вопрос о намерениях Турчака пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, но не стал вдаваться в детали.

КАРТИНКА

Источники "Медузы" (внесена в России в реестр иностранных агентов) еще в конце апреля сообщали, что в середине мая в ЛНР и ДНР могут пройти референдумы о присоединении самопровозглашенных республик к России.

В эти же даты, по информации источников издания, мог пройти референдум и в Херсонской области, которую оккупировала Россия.

При этом источники издания отметили, что изначально референдумы были намечены на конец апреля, но их несколько раз переносили из-за неудач российской армии на фронте. Собеседники не исключали, что даты могут сдвинуться еще раз по той же причине.

Присоединять эти территории к России или нет, в Кремле пока не определились, писала Русская служба Би-би-си в начале мая. Подготовка референдумов начата, но даты их проведения сдвинули на более поздний срок.

Ни в середине мая, ни к июню референдумов не случилось.

Референдумы о присоединении ЛНР и ДНР к России могут пройти до конца 2022 года, сообщил 1 июня член Совета Федерации, член международного комитета Сергей Цеков. Он назвал эти территории "изначально русскими".

"Рассчитываю, что Херсонская область, ДНР и ЛНР могут присоединиться к России уже в июле", — заявил, в свою очередь, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Эксперты по международному праву называют такие присоединения незаконными и противоречащими международному праву.

* — самопровозглашенные республики, не признанные другими странами, кроме России и подконтрольных ей территорий

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