Зеленский: линия фронта в Украине достигает тысячи километров

"Российские войска заняли 3 620 населенных пунктов Украины. 1017 из них уже удалось освободить. Еще 2 тысячи 603 – предстоит освободить", – заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед депутатами парламента Люксембурга.

"По состоянию на сегодняшний день под контролем оккупантов находится около 20 процентов нашей территории. Почти 125 тысяч квадратных километров. Это значительно больше, чем площадь всех стран Бенилюкса вместе взятых", - сказал Зеленский.

"Около 300 тысяч квадратных километров загрязнены неразорвавшимися минами и снарядами", - добавил он.

По словам Зеленского, линия фронта в Украине сейчас достигает тысячи километров.

"Бои продолжаются на огромной территории от Харькова на востоке нашей страны до Николаева на юге. По прямой между ними – 454 километра. Но если посмотреть на всю линию фронта, а она, конечно, проходит не прямой, то эта линия - длиной более чем тысячу километров".

Всего за почти 100 дней войны Россия выпустила по Украине 2 478 ракет, только накануне, 1 июня, Украину обстреляли 15 ракетами, сказал Зеленский.

Зеленский поблагодарил Люксембург за помощь оружием и поддержку санкций против России, а также призвал поддержать членство Украины в ЕС.

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