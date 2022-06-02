Великобритания собирается направить в Украину ракетные системы M270

Лондон намерен поставить Киеву ракетные системы M270 MLRS производства США. Они схожи по характеристикам с РСЗО HIMARS, которые намерен направить Украине Вашингтон.

Великобритания поставит в Украину американские ракетные системы M270 MLRS, аналогичные реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые намерен передать Киеву Вашингтон. Об этом говорится в заявлении министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, передает CNN в ночь на четверг, 2 июня.

По его словам, этот шаг был "тесно скоординирован" с решением Вашингтона предоставить Украине систему HIMARS. Уоллес также отметил, что поддержка Украины должна изменяться, поскольку меняется и тактика России.

Ранее о том же сообщило американское онлайн-издание Politico со ссылкой на осведомленный источник. По словам собеседника редакции, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом утром 1 июня, а утром 2 июня разговор на ту же тему пройдет между главой британского МИД Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном. "По правилам, регулирующим экспорт (вооружений. - Ред.), США должны официально одобрить этот шаг, однако администрация Байдена почти наверняка согласует его", - написало издание.

Сравнение РСЗО HIMARS и M270 MLRS

По данным Politico, HIMARS и M270 MLRS обладают схожими возможностями и дальностью стрельбы, но HIMARS - более легкая версия, передвигающаяся на колесном шасси со скоростью более 80 км/ч. При ее использовании украинцы имеют возможность открыть огонь и скрыться до того, как российские беспилотники смогут их обнаружить, поясняет издание.

M270 MLRS передвигается на гусеницах, то есть она медленнее, чем HIMARS. Но при этом HIMARS может одновременно запускать шесть ракет, а M270 MLRS - двенадцать.

Дальность полета ракет

Ракеты установки M270 могут поражать цели на расстоянии примерно 80 км. Дальность полета ракет на протяжении последних нескольких недель являлась камнем преткновения в обсуждениях, касавшихся поставок вооружений в Украину. Власти ряда стран Запада опасаются, что предоставление Киеву ракет, способных наносить удары по российской территории, может спровоцировать президента РФ Владимира Путина на эскалацию конфликта, включая применение химического или даже ядерного оружия.

31 мая президент США Джо Байден объявил в колонке для газеты The New York Times о намерении Вашингтона направить в Украину четыре установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

После публикации колонки Байдена один из высокопоставленных представителей администрации президента США указал, что это оружие будет использоваться Украиной только на собственной территории, а не для поражения целей в России. Сообщалось, что тот тип установок, который будет направлен в Украину, способен поражать цели на расстоянии до 80 километров.

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