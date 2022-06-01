США дадут Украине дальнобойные ракетные системы HIMARS, но просят не стрелять по России

США передаст Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, превосходящие по точности и дальности поражения те, что применяет в Украине российская армия. Однако в администрации Байдена говорят, что применять новые системы по целям на российской территории ВСУ не будет.

Президент Джо Байден в колонке, опубликованной вечером по вашингтонскому времени в New York Times, немного прояснил свои слова о том, что США не будут поставлять в Украину ракеты, "способные добивать до России". С понедельника, когда президент произнес эту фразу, наблюдатели гадали, о каких именно ракетных системах и боеприпасах к ним идет речь.

Байден пишет, что ВСУ по его решению будут переданы "более высокотехнологичные ракетные системы, которые позволят им более точно поражать ключевые цели на поле боя в Украине".

По словам анонимных источников мировых СМИ в правительстве США, начавших давать комментарии после выхода колонки президента, речь идет о небольшом числе машин с ракетами средней дальности.

По словам источника Washington Post, речь идет о мобильной РЗСО HIMARS c боеприпасами дальностью поражения до 70 км. Можно предположить, что поставлены будут ракеты GMLRS. Источник Франс пресс говорит о дальности поражения в 80 км.

Несколько высокопоставленных американских чиновников на условиях анонимности подтвердили газете, что украинская сторона дала им заверения, что не будет обстреливать цели в России. Об этом же сказали источники агентства Франс пресс.

Системы HIMARS, считают в правительстве США, должны помочь ВСУ в поражении российской артиллерии, а в городских условиях, например в Северодонецке, ракеты можно применять для точных ударов по живой силе.

Сколько именно машин пошлют в Украину США, пока не ясно, но источники Washington Post говорят о "небольшом числе". Военные эксперты указывают, что российская армия далеко превосходит украинскую в количестве артиллерийских вооружений, пусть и уступающих по своим характеристикам западным орудиям.

Боеприпасы к американским РЗСО делятся на три типа с разной дальностью поражения. Первый - ракета М26 с максимальной дальностью в 32 километра или ее улучшенная современная версия M26A1 с дальностью до 45 километров. В пусковой контейнер помещается шесть таких ракет.

HIMARS išrieda iš C-17 Foto: JAV Armijos nuotr.

Второй боеприпас - управляемая ракета GMLRS с дальностью до 70 км. Наконец, вместо обычного контейнера с шестью ракетами в любой из двух блоков можно поместить одну тактическую ракету ATACMS, дальность действия которой составляет 300 километров. Этот последний тип боеприпаса, как полагают наблюдатели, Украина пока не получит.

Официально о поставке должны объявить в среду, говорит источник. Для их ввода в бой понадобится около двух недель - украинские артиллеристы должны научиться с ними обращаться.

Ракетные системы HIMARS - это часть пакета военной помощи Украине в размере 700 млн долларов, который также будет включать вертолеты, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другую технику.

Американские системы HIMARS уже имеются в Европе, в частности, они состоят на вооружении армий Польши и Румынии.

Джо Байден в своей колонке подчеркнул, что США не хотят войны между НАТО и Россией и не будут участвовать в украинском конфликте непосредственно, если они сами или их союзники не подвергнутся нападению.

"Мы не призываем Украину наносить удары за пределами своих границ и не даем ей своим решением такой возможности. Мы не хотим продолжать войну только для того, чтобы причинить ущерб России", - пишет президент США.

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