Два военнослужащих РФ приговорены в Украине к 11,5 годам тюрьмы

Следствие обвинило российских военных в обстреле гражданских объектов в Харьковской области, на суде оба полностью признали свою вину.

Котелевский районный суд Полтавской области приговорил российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова к 11,5 годам лишения свободы по статье о нарушении законов и обычаев войны (статья 348 УК Украины), сообщает издание"Грати" во вторник, 31 мая.

По версии следствия, 24 февраля, в первый день вторжения, Бобыкин и Иванов из установки залпового огня "Град" обстреляли Харьковскую область сначала с российской, а затем и украинской территории, разрушив гражданскую инфраструктуру, жилые дома в поселке Казачья Лопань и ветеринарный лицей в поселке Ветеринарное.

Военную колонну Бобыкина и Иванова разбили в первый день войны. Иванов сдался в плен на следующий день, а раненного Бобыкина через несколько дней обнаружили в пустой квартире на окраине Харькова.

Обвиняемые полностью признали вину, поэтому суд не стал изучать доказательства, пишет "Грати". Гособвинение запросило для российских солдат по 12 лет лишения свободы, заявляя, что преступление было совершено "по предварительному сговору группой лиц". Защита настаивала на сроке в восемь лет, указывая на искреннее раскаяние подзащитных и на то, что они действовали под давлением командования.

Суд учел искреннее раскаяние обвиняемых как смягчающее обстоятельство, но отклонил довод о том, что преступление было совершено под давлением. "Вина полностью доказана доказательствами, которые содержатся в материалах дела и не оспариваются обвиняемыми", - заключил суд.

Это второй судебный процесс о военных преступлениях российских солдат в Украине. Ранее 21-летнего российского сержанта Вадима Шишимарина приговорили к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Сумской области.

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