Украина призывает признать Россию государством-спонсором терроризма

Украина призывает своих международных партнеров признать Россию государством-спонсором терроризма, заявила вице-премьер Украины и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Во время своего выступления на заседании Комитета по демократии и безопасности весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе она заявила, что Россия систематически нарушает главные принципы гуманитарного права и прав человека: по ее словам, с начала российского вторжения в Украину погибли десятки тысяч мирных жителей, и около 220 тысяч человек потеряли свои дома.

Россия, осознавая, что не сможет победить в войне, сознательно пытается уничтожить Украину, приводя ее к гуманитарной катастрофе, сказала вице-премьер.

"Столкнувшись с материально-техническими проблемами, российские войска грабят местных жителей и гуманитарные конвои на оккупированных территориях. Не сумев подавить сопротивление местного населения, захватчики развернули репрессии – российские войска жестоко преследуют местных лидеров, журналистов и активистов, полагая, что ликвидация украинских местных элит сломит сопротивление и гарантирует лояльность к России", - заявила Ольга Стефанишина, вице-премьер Украины.

Украина ожидает от саммита НАТО, который состоится в конце июня в Мадриде, решительных шагов для безопасности Украины и самого альянса, добавила Стефанишина.

"Я прошу вас на минутку представить мир при поражении Украины. Мы, украинцы, хорошо знаем, как будет выглядеть победа России, потому что знаем, как выглядит сегодня российская оккупация. Сотни тысяч украинцев живут в страхе и терроре. С победой России не будет надежды на безопасную и свободную жизнь на европейском континенте, правила будет определять сила, а не международное право from Ольга Стефанишина Вице-премьер Украины", - отметила она.

Стефанишина подчеркнула, что санкции в отношении России, поставки оружия и поддержка украинской экономики - ключ к победе Украины в войне, а перспектива членства Украины в ЕС - необходимый шаг для повышения устойчивости страны и ее дальнейшего восстановления.

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