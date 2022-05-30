В НАТО заявили о праве альянса укрепить свой восточный фланг

Основополагающий акт между РФ и НАТО фактически перестал действовать после того, как Россия нарушила свои обязательства и вторглась в Украину, заявили в Североатлантическом альянсе.

НАТО после нападения России на Украину больше не связана обязательством не разворачивать свои силы в Восточной Европе, заявил агентству AFP в воскресенье, 29 мая, заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ. "Россия брала на себя обязательства не нападать на соседей, что она сейчас делает, и проводить регулярные консультации с НАТО, чего она не делает", - пояснил Джоанэ.

Сама Москва лишила всякого содержания Основополагающий акт Россия - НАТО, напав на Украину и прекратив диалог с альянсом", - констатировал заместитель генсека альянса. "Теперь у нас нет никаких ограничений, чтобы иметь прочную позицию на восточном фланге. И мы можем обеспечить, чтобы каждый квадратный дюйм территории НАТО был защищен пятой статьей и нашими союзниками", - подчеркнул он.

Мирча Джоанэ не уточнил, имеется ли у НАТО конкретный план развертывания своих сил в Восточной Европе, сказав лишь, что ожидает "надежного, гибкого и устойчивого присутствия" альянса в этом регионе.

Окончательное решение может быть принято в июне

Подписанный Россией и НАТО в 1997 году Основополагающий акт определял, что стороны не рассматривают друг друга в качестве противников, обязуются уважать территориальную целостность других государств и признают за европейскими странами право выбора путей обеспечения собственной безопасности.

Документ также определял механизмы и принципы взаимных консультаций, обмена информацией по военным доктринам, бюджетам и военным стратегиям, а также проведения совместных операций и учений.

Стороны согласились работать над "предотвращением любого потенциально угрожающего наращивания обычных вооружений в согласованных регионах Европы, включая Центральную и Восточную Европу".

В феврале, за несколько дней до российского вторжения в Украину, министры обороны 30 стран-участниц НАТО дали военному руководству мандат на разработку планов укрепления восточного фланга альянса. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг тогда говорил, что речь идет о "новых тактических группах в Восточной и Юго-Восточной Европе". Окончательно решение может быть принято на встрече на высшем уровне в Мадриде в конце июня.

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