Посол РФ в Британии отверг возможность применения тактического ядерного оружия в Украине

Посол России в Великобритании Андрей Келин не верит, что российские вооруженные силы могут применить тактическое ядерное оружие в войне против Украины. Об этом Келин сказал в интервью Би-би-си.

"Тактическое ядерное оружие, в соответствие с российской военной доктриной, не используется в таких конфликтах (как вторжение России в Украину — Би-би-си)", — заявил Келин.

Он отметил, в России очень строго регламентировано использование ядерного оружия, и в основном, это возможно только в случаях, когда существование государства находится под угрозой. "Это не имеет ничего общего с текущей операцией", — отметил посол.

В ответ журналист Би-би-си Клайв Майри, беседовавший с Келиным, заметил, что одним из поводов российского вторжения в Украину, в Кремле называли именно угрозу существования России из-за якобы имевших место планов Украины получить ядерное оружие.

Келин заверил, что Россия решает эту проблему проведением "ограниченной военной операции". "Возможно, вы заметили, что мы не наращиваем там численность своих вооруженных сил, мы считаем, что их достаточно, чтобы решить наши задачи", — добавил посол.

Еще в конце февраля президент Владимир Путин перевел российские силы сдерживания — в них входят и ядерное оружие — в режим особого несения дежурства. На Западе тогда заговорили об угрозе того, что Россия применит в Украине неконвенциальные виды вооружений, в том числе, тактического ядерное оружие.

В мае на российских федеральных каналах стали все чаще упоминать о возможности применения Россией ядерного оружия. Эти угрозы звучали на фоне отсутствия значимых успехов российской армии и увеличивавших поставок оружия и техники Украине с Запада.

В разговоре с Би-би-си Келин также отрицал, что российские войска обстреливали мирных жителей, и назвал обвинения в военных преступлениях в Буче "выдумкой".

Фотографии и видео с телами убитых мирных жителей на улицах Бучи, во дворах жилых домов, в братских могилах появились в начале апреля, когда ее покинули российские войска после почти месяца оккупации. Российские государственные СМИ и чиновники поспешили назвать все съемки фейком, затем объявили, что на улицах на самом деле лежат актеры, а не трупы, а позднее начали обвинять самих украинцев в убийствах мирных жителей.

Эти "версии" не нашли фактических подтверждений, но появились доказательства, что убийства гражданских произошли в то время, когда город был под оккупацией российских военных. Так, тела погибших на улице Яблонской (там их было больше всего) лежали на улице как минимум, с середины марта, когда город еще был занят армией России. Это удалось подтвердить с помощью спутниковых снимков агентства Maxar.

К 21 мая в полиции Киевской области сообщили, что обнаружены тела уже 1290 мирных жителей, погибших в ходе российского вторжения. "На наш взгляд, все это выдумка, — сказал Келин. — Она используется только для того, чтобы прервать переговоры".

Последняя личная встреча делегаций России и Украины на переговорах состоялась в конце марта. Обе стороны признают, что диалога между ними сейчас фактически нет, а переговоры заморожены.

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