Американские эксперты: Взятие Северодонецка не принесет России выгоды

Американский Институт изучения войны (ISW) выпустил отчет, в котором рассказал о проблемах с техникой и комплектованием личного состава у российской армии, а также о шансах Украины на контрнаступление.

Вот его основные тезисы:

- Когда битва за Северодонецк закончится, независимо от того, кто займет город, российское наступление на оперативном и стратегическом уровнях, скорее всего, достигнет кульминации. Это даст Украине шанс возобновить контрнаступление, чтобы отбросить российские войска.

- Взятие Северодонецка позволит России заявить, что она полностью захватила Луганскую область, но не даст стране никакой иной существенной военной или экономической выгоды. Российские войска разрушают город и, в случае его взятия, будут контролировать руины.

- Украина продолжает получать военную технику от своих союзников. Россия, напротив, продолжает тратить имеющиеся у них резервы живой силы и техники. Украинские силы тоже несут серьезные потери в битве за Северодонецк, но российские сосредоточили гораздо большую часть своих наступательных боевых сил на северодонецком направлении.

- Украинские силы начали контрнаступление у границы Херсонской и Николаевской области примерно в 70 км к северо-востоку от Херсона, возможно, форсировав реку Ингулец.

- Использование Россией находящихся на хранении танков Т-62 на южном направлении указывает на сохраняющиеся у России проблемы с техникой.

- Снижение профессионализма российских офицеров может предоставить украинским силам новые возможности. Если российские войска, застрявшие на второстепенных направлениях, потеряют волю к бою, у Украины может появиться шанс начать серьезное контрнаступление с хорошими шансами на успех.

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