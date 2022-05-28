ООН дала новую сводку о количестве погибших мирных жителей в Украине

С начала широкомасштабного военного вторжения России в Украину погибли около 4 тысяч мирных жителей, из которых 259 – дети.

Больше всего людей погибло в Донецкой и Луганской областях — 2234 человека, еще 2638 получили ранения, сообщает Управление ООН по правам человека.

«С 4:00 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до полуночи (местного времени) 24 мая 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) зафиксировало 8628 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 3974 погибших и 4654 раненых», — говорится в отчете ООН.

Среди погибших: 1497 мужчин, 985 женщин, 91 девочка и 99 мальчиков, а также 69 детей и 1233 взрослых, пол которых еще не удалось установить. Среди 4654 раненых: 938 мужчин, 619 женщин, 108 девочек и 130 мальчиков, а также 164 ребенка и 2695 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

Большинство зафиксированных потерь среди гражданских лиц были вызваны применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиационные удары, передает 1news.az со ссылкой на ТСН.

«УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и много сообщений с мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении. Это относится, например, к населенным пунктам Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область) и Попасная (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц», — отметили в УВКПЧ ООН.

Кроме того, по данным ООН, из-за войны более 6,5 млн украинцев стали беженцами. Большую часть из них приняла Польша – 3,5 млн. Почти миллион человек бежали в Румынию, 650 тысяч – в Венгрию, 470 тысяч оказались на молдавской территории. Около 8 млн человек покинули свои дома и переместились в более спокойные регионы Украины. Более половины перемещенных лиц составляют женщины.

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