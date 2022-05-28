Зеленский о диалоге с Россией: вести переговоры имеет смысл только с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью голландскому телеканалу NOS.

Он убежден, что Украина выиграет войну с Россией.

"Вопрос в том, какой ценой и когда. Для меня победа означает возвращение всей нашей территории. Я не думаю, что мы сможем вернуть себе всю нашу территорию военным путем. Если мы решим это сделать, это будет стоить нам сотен тысяч жизней. Это точно. Каждый украинец хочет вернуть и Донбасс, и Крым. Я думаю, мы должны хотя бы вернуться к ситуации 24 февраля, когда россияне вторглись в нашу страну. Тогда можно будет говорить о восстановлении нашей территории дипломатическим путем", - сказал Зеленский.

Президент Украины считает, что вести переговоры имеет смысл только с Путиным: "Он сформировал государство, в котором никто не может принимать решения. Неважно, что говорит их министр иностранных дел. Неважно, пошлет ли он делегацию поговорить с нами. Все эти люди, к сожалению, ничего не значат".

Зеленский также отреагировал на слова журналистки телеканала о том, что США предлагали бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей из страны за год до вторжения.

"Я с этим не согласен, потому что не стоит создавать ненужную панику. Это повлияет на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Только когда началось вторжение, мы предприняли эти шаги. Сейчас нам не хватает как минимум 5 млрд [долларов]. Этот дефицит возник в марте. Если бы мы начали это [подготовку] за год, у нас уже не было бы экономики. Что касается нашей армии, то она была готова", - сказал украинский президент.

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