Независимые международные эксперты обвинили Россию в нарушении конвенции ООН о геноциде

Медуза

Bučoje ekshumuojami palaikai Foto: EPA-ELTA

Россия, ведя войну в Украине, подстрекает к геноциду и совершает действия, направленные на уничтожение украинского народа. Об этом говорится в докладе американского аналитического центра New Lines Institute for Strategy and Policy и канадского Центра по правам человека имени Рауля Валленберга, сообщает CNN, получивший копию документа.