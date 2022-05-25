Арестович: Германия, задерживая поставки оружия, виновата в ситуации на фронте

Если бы Германия не задерживала бы и вовремя, как и обещала, поставила Украине танки и другое тяжелое вооружение, сейчас положение на фронте в Луганской области не было бы таким сложным, признал советник руководителя бюро президента Украины Алексей Арестович.

"У Российской армии сейчас тактические достижения под Северодонецком и Лисичанском, который грозят перерасти в оперативный успех. Как мы можем это объяснить? Темпы лендлиза, которые мы рассчитывали месяц назад, не оправдались. Темп не был таким не из-за Соединенных Штатов или Великобритании, а из-за Германии. Когда еще бундестаг Германии проголосовал за передачу тяжелого вооружения Украине? Но этого оружия до сих пор нет. Но если бы мы получили зенитные комплексы Gepard, бронемашины Marder, танки Leopard и гаубицы, сейчас ситуация была бы совсем другой. Германия косвенно виновата в том, что сейчас происходит на фронте, задерживая поставки оружия в Украину", — заявил Арестович в YouTube в среду адвокату Марку Фейгину.

При этом он подчеркнул, что в Европе возник блок пророссийских стран, в который вошли Германия, Венгрия, Италия и Франция. Эти страны считают, что Украина должна начать переговоры с Россией и сделать шаг навстречу президенту России Владимиру Путину. "Эти страны говорят, что Путин тут же согласится на переговоры, помирится, построит новую Европу и все будет хорошо. Еврокомиссия, со своей стороны, не согласна с этим сценарием и говорит, что Украина должна победить, а агрессию Путина необходимо стратегически уничтожить. По сути, Европа находится в серьезном кризисе", — говорит Арестович.

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