Кулеба: ситуация для украинских войск в Донбассе "чрезвычайно плоха"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе, заявил, что ситуация в Донбассе "чрезвычайно плоха" для украинских войск.

По его словам, она может стать еще хуже, если США как можно скорее не передадут Украине ракетные самоходные пусковые установки MLRS.

"У меня было здесь почти десять двусторонних встреч. Когда я говорю кому-то - я знаю, что у вас есть MLRS, нам они крайне необходимы, дайте нам их, то первый вопрос, который я получаю - разве американцы вам их еще не дали?" - сказал Кулеба.

"Это бремя лидера - все смотрят на вас. Вашингтон должен сдержать обещание и предоставить нам реактивные системы залпового огня как можно скорее, другие последуют", - добавил глава МИД Украины.

Как передает из Киева корреспондент BBC Джо Инвуд, Армия Владимира Путина начала демонстрировать определенные успехи - российские силы осуществляют прорывы в Донбассе. За последние несколько дней они захватили несколько поселков и деревень, вынудив украинцев отойти на более удобные для обороны позиции.

Россия достигает этого благодаря лишь численному превосходству - не только пехоты, но и артиллерии, танков и авиации.

Сегодня утром губернатор Луганской области в интервью рассказал, что российских войск, которым противостоят ВСУ, "очень много". По словам президента Владимира Зеленского, на одного украинского военнослужащего в регионе приходится семеро россиян.

Цели России сейчас - это города Северодонецк и Лисичанск. Там должно быть много украинских сил, укрепленных и готовых к длинной битве. Однако им грозит, что их отрежут, а потом подавят численным превосходством.

Если это произойдет, Украина может потерять часть своих лучших войск.

Но для украинцев не все потеряно. Они располагают огромной международной военной поддержкой - и уже доставленной ВСУ, и находящейся в пути. Большинство этих вооружений намного более совершенны, чем те, что сейчас применяются в Донбассе.

Вопрос в том, успеют ли ВСУ правильно применить это технологическое превосходство до того, как российская армия их подавит.

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