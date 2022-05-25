В Финляндии выявлен первый возможный случай заболевания оспой обезьян

Возможное заражение диагностировано у взрослого пациента мужского пола в Университетской больнице Хельсинки, пишет Yle.

В Финляндии, возможно, выявлен первый случай заболевания оспой обезьян, сообщает медицинский округ Хельсинки и Уусимаа HUS.

Возможное заражение вирусом, принадлежащем к группе "ортопокс", диагностировано у взрослого пациента мужского пола в Университетской больнице Хельсинки. Вирус оспы обезьян относится к этой группе вирусов.

По данным HUS, окончательное подтверждение инфекции будет получено в конце недели.

В последние недели в Европе и Северной Америке было зарегистрировано несколько случаев заболевания оспой обезьян. Например, заболевший был зафиксирован в Швеции.

Ранее Yle писало, что Ведомство здравоохранения и социального развития THL следит за ситуацией с оспой обезьян в Финляндии.

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