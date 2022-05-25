Зеленский назвал условие возвращения Украины к переговорам с Россией

bbcrussian.com

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK заявил, что Украина вернется к переговорам с Россией только в случае, если та вернет территории, захваченные после 24 февраля, и выведет войска из районов, захваченных ею до начала нынешнего полномасштабного наступления на Украину.

"Я бы очень хотел, чтобы те территории, которые мы возвращаем военным путем... Мы делаем совершенно правильно, мы боремся за себя, чтобы мы дошли как минимум до [разграничительных линий] 24 февраля, а потом мы еще раз предлагаем садиться за стол переговоров и договариваться о мире, о прекращении войны и возвращении наших территорий", - приводит слова Зеленского Би-би-си. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!