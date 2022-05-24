Шойгу: российское наступление в Украине замедляется "сознательно"

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская армия сознательно замедляет наступление в Украине, чтобы дать эвакуироваться мирным жителям. Слова Шойгу со ссылкой на РИА Новости приводит Новая газета. Европа.

"Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения", — рапортовал он.

В свою очередь секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что российская власть "не гонится за сроками" в "специальной военной операции" в Украине. "Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме", — заявил он в ответ на вопрос газеты "Аргументы и факты" о "затягивании сроков спецоперации", пишет Meduza.

Россия уже три месяца ведет войну против Украины. Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке заявил, что 23 мая российские войска немного продвинулись вперед на разных участках фронта в районе Северодонецка-Лисичанска, Лимана и в направлении Бахмута. По данным ВСУ на утро 24 мая, российская армия проявляет наибольшую активность в окрестностях Лисичанска и Северодонецка, не исключается форсирование реки Северский Донец.

По меньшей мере 3930 мирных жителей погибли с начала российского вторжения в Украину, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Также ООН известно о минимум 4532 раненых.

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