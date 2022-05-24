В ВОЗ не считают необходимой массовую вакцинацию от оспы обезьян

Соблюдения правил гигиены и безопасной половой жизни достаточно, чтобы не потерять контроль над распространением вируса оспы обезьян, заявил глава подразделения по особо опасным патогенам в Европейском бюро ВОЗ Пебоди.

Зафиксированные в Европе и Северной Америке случаи заражения людей оспой обезьян не требуют проведения массовой вакцинации от этой болезни, полагают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как указал глава подразделения по особо опасным патогенам в Европейском бюро ВОЗ Ричард Пебоди в интервью агентству Reuters в понедельник, 23 мая, соблюдения правил личной гигиены и безопасной половой жизни будет достаточно, чтобы контролировать распространение инфекции.

Основными мерами по борьбе со вспышкой оспы обезьян являются отслеживание контактов и изоляция зараженных, добавил он.

Ранее в Минздраве Германии также указали, что оспа обезьян не очень опасна для людей.

Случаи заболевания оспой обезьян у людей до сих пор были известны в основном в некоторых регионах Африки. 20 мая первый случай заражения был выявлен в Германии. До этого в Европе произошло несколько вспышек этого инфекционного заболевания - в том числе в Великобритании, Португалии, Испании, Италии, Франции и Бельгии.

В общей сложности к сегодняшнему дню в Европе и Северной Америке было зафиксировано чуть более ста случаев заражения оспой обезьян у людей. Речь идет о варианте инфекции, который считается западноафриканским и вызывает более легкое течение болезни, чем центральноафриканский вариант.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!