В Беларуси зафиксировали движение "Искандеров" к границе с Украиной

Сегодня, 22 мая, впервые за долгое время, в Беларуси зафиксировано перемещение ОТРК "Искандер" к границе с Украиной. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Там также отмечают, что в Брестской области по-прежнему остаются единицы техники ВС РФ, которые могут передвигаться с колоннами МО РБ.

"Несмотря на то, что большинство войск ВС РФ отступили с киевского направления ещё в начале апреле, в Беларуси до сих пор частично остаются российские военные и техника. Кроме того, время от времени продолжают фиксироваться запуски ракет из Беларуси по Украине", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, россияне развернули "Искандеры" и в Белгородской области.

"В Белгородской области противник развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Кроме того, враг наращивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз", - говорится в сообщении Генштаба.

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