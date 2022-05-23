87 погибших в результате одного обстрела. Что известно о трагедии в селе Десна под Черниговом

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что под завалами в обстрелянном российскими ракетами селе Десна в Черниговской области погибли 87 человек. В населенном пункте, удар по которому был нанесен 17 мая, находится учебный центр Вооруженных сил Украины.

Судя по заявлениям украинских властей, это одна из самых больших одномоментных потерь Украины за время российского вторжения. В марте от ракетного обстрела по государственной администрации Николаевской области погибли более 50 человек. Кроме того, сообщалось, что в результате удара по телевышке и казармам национальной гвардии около Ровного было более 20 погибших, появлялась также информация о десятках жертв ударов по казармам военных частей в других регионах страны.

После этого украинские военные и эксперты говорили о том, что ВСУ должны отказаться от практики размещения военнослужащих на ночь в казарменных помещениях.

"Сегодня мы закончили работы в Десне. К сожалению, статистика такая: сегодня в Десне под обломками 87 трупов, жертв, убитых — без этих людей уже будет будущее Украины", — сказал Зеленский на экономическом форуме в Давосе, в котором он принимал участие по видеосвязи.

Об ударе по Десне Зеленский сообщил не во время своего выступления, а на сессии вопросов и ответов. Прямо у президента о жертвах не спрашивали, он рассказал о них в ответ на вопрос о том, каким он видит будущее Украины.

Зеленский сказал, что как президент воюющей страны он думает о нынешнем состоянии Украины и том, сколько людей гибнет каждый день. Накануне он сообщил, что война ежедневно уносит жизни 50-100 украинских военнослужащих.

Удар по Десне



Об ударе по Десне сообщил утром 17 мая глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус. "Не доброе утро на Черниговщине — рано утром враг нанес ракетные удары по селу Десна", — написал он.

Тогда российская армия ударила сразу по нескольким населенным пунктам, где расположены украинские военные. Но удар по Десне оказался самым кровавым.

После обстрела власти сообщили, что в Десне есть погибшие и много раненых, а на месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. "Война не закончилась, война с Черниговщины не ушла", — сказал тогда Чаус, призывая жителей области быть осторожными.

Сначала спасатели сообщили, что из-за обстрела Десны погибли 8 человек, 11 ранены. Через несколько дней появилась информация об 11 погибших, но с тех пор новых данных о жертвах не поступало. Поэтому заявления Зеленского о 87 погибших в результате обстрела стали неожиданными и шокирующими.

В селе городского типа Десна работает одноименный 169-й учебный центр имени князя Ярослава Мудрого. Он находится недалеко от административной границы Киевской и Черниговской областей.

Об обстрелах этого населенного пункта сообщалось и в самом начале российского вторжения в Украину.

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