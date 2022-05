"Мне никогда не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года. Агрессивная война против Украины, а по факту — против всего Запада, развязанная Путиным, — это не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое серьезное преступление против самих россиян, все надежды которых на жизнь в процветающем свободном обществе перечеркнула буква Z", — сказал Бондарев.

BREAKING: 🇷🇺 Russia’s Counsellor to the United Nations in Geneva has resigned.

Boris Bondarev: “Never have I been so ashamed of my country.”

UN Watch is now calling on all other Russian diplomats at the United Nations—and worldwide—to follow his moral example and resign.

