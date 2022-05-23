Советник России при ООН подал в отставку со словами "Мне никогда не было так стыдно за свою страну"

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Сотрудник российского постоянного представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев заявил о своей отставке из-за войны с Украиной. Письмо дипломата опубликовал международный юрист при ООН Гиллель Нойер.