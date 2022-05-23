Британская разведка: потери РФ за 3 месяца в Украине сравнимы с потерями СССР за 9 лет в Афганистане

Deutsche Welle

За первые три месяца вторжения в Украину Россия, вероятно, понесла такое же число погибших, как и Советский Союз за время девятилетней войны в Афганистане, сообщает в понедельник британская разведка.