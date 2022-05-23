Оспу обезьян выявили в Израиле и Швейцарии. Всего таких стран уже 14

В Израиле и Швейцарии подтверждены первые случаи заражения оспой обезьян. Число стран, где обнаружена болезнь, выросло до 14. В обеих странах первыми заразившимися оказались люди, недавно приехавшие из-за рубежа. В Израиле расследуют несколько случаев заражения.

Оспа обезьян чаще всего встречается в Центральной и Западной Африке. За пределы этого региона ее возбудитель чаще всего переносят побывавшие там люди и животные.

Вспышки болезни на своей территории на этой неделе подтвердили власти США, Канады, Испании, Португалии, Великобритании, Франции, Италии, Швеции и Австралии.

Во всем мире зарегистрировано около 80 подтвержденных случаев заражения, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) говорит еще о 50 пациентах с подозрением на оспу обезьян, не называя стран, где их выявили. Организация предупреждает, что число заболевших будет расти.

Ученые не ожидали этих вспышек, но оспа обезьян не очень легко передается от человека к человеку. По данным британской службы здравоохранения, болезнь обычно протекает в легкой форме, большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель.

"Мы выявляем новые случаи каждый день", - заявила в эфире Би-би-си в воскресенье главный советник британского правительства по медицинским вопросам доктор Сьюзан Хопкинс.

По ее словам, хотя вакцины именно от оспы обезьян не существует, в нескольких странах запасаются вакциной от обычной оспы, которые предотвращают заражение с эффективностью около 85%, так как эти два вируса похожи.

ВОЗ в пятницу назвала последние вспышки болезни необычными, поскольку они фиксируются в странах, для которых заболевание нехарактерно. Пока не ясно, почему эта неожиданная вспышка происходит именно сейчас.

Есть версия, что вирус каким-то образом мутировал, хотя пока мало доказательств того, что это новый вариант. Другая версия заключается в том, что вирус каким-то образом оказался в благоприятных для распространения условиях.

Возможно, оспа обезьян распространяется быстрее, чем в прошлом, потому что сейчас не так широко применяются вакцины от натуральной оспы.

По словам регионального директора ВОЗ по Европе Ханса Клюге, в летние месяцы передача вируса может ускориться, потому что люди будут чаще собираться вместе. Он обратил внимание на то, что вирус уже распространился за пределы Европы - Австралия подтвердила, что один человек, посетивший Британию, заразился им.

В США в штатае Массачусетс власти заявили, что у одного человека, недавно посетившего Канаду, оказался положительный результат теста на вирус. В самой Канаде два случая зафиксированы в штате Квебек.

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