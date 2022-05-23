Guardian: YouTube массово вычищает пророссийские каналы за поддержку войны

Британская газета Guardian опубликовала эксклюзивный материал, в котором сообщает, что YouTube предпринимает "беспрецедентные шаги" по устранению каналов и записей, нарушающих правила размещения контента.

Как пишет газета, платформа удалила более 70 тыс. видео и 9000 каналов, связанных с войной в Украине, включая ролики, в которых война называлась "освободительной миссией".

Несмотря на то, что YouTube блокирует прокремлевский контент, который нарушает правила платформы в отношении крупных событий, связанных с насилием, он все еще не заблокирован в России, в отличие от "Фейсбука" или "Инстаграма".

В феврале YouTube удалил канал прокремлевского пропагандиста Владимира Соловьева. Но по-прежнему существуют не менее пяти каналов, которые продолжают транслировать программы Соловьева.

Guardian пишет, что каналы, связанные с российскими министерствами обороны и иностранных дел, в последние месяцы также были временно ограничены в работе, в частности в загрузке видео с описанием войны как "освободительной миссии".

Директор по продуктам YouTube Нил Мохан в интервью изданию сказал, что новостной контент о конфликте набрал только в одной Украине более 40 млн просмотров.

"Первая и, вероятно, самая главная наша обязанность — убедиться, что люди, которые ищут информацию об этом событии, могут получить на YouTube точную, качественную и достоверную информацию", — сказал он.

"Потребление каналов известных ньюзмейкеров на нашей платформе значительно выросло — конечно, в Украине, но также и в странах, окружающих Украину, в Польше, а также в самой России", — добавил представитель компании.

YouTube не предоставил список удаленного контента и каналов, но Мохан сказал, что большая часть из них представляла кремлевские нарративы о вторжении.

В России у YouTube примерно 90 миллионов пользователей, хотя реклама на платформе в России больше не разрешена.

На прошлой неделе министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что власти не будут блокировать YouTube, несмотря на споры о контенте, в результате которых платформа была оштрафована в российском суде за отказ удалять запрещенные российскими властями видео.

Шадаев отметил, что блокировка самой популярной в России социальной платформы негативно скажется на пользователях. "Мы не планируем закрывать YouTube", — сказал министр.

YouTube также ввел всемирный запрет на каналы, связанные с российскими государственными СМИ, включая Russia Today и Sputnik.

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