Guardian: в Россию прибыли сирийские эксперты по бочковым бомбам

Более 50 специалистов, имеющих опыт в изготовлении и применении бочковых бомб, работают в России уже несколько недель совместно с российскими военными, пишет газета Guardian.

По данным издания, ссылающегося на европейских чиновников, эксперты по изготовлению этого сокрушительного оружия неизбирательного действия, разрушившего большую часть Сирии в ходе гражданской войны, были переброшены в Россию, чтобы помочь в разработке операций по его применению в Украине.

Их присутствие в России, возможно, является одним из факторов, объясняющих предупреждения США и Европы о том, что российские военные могли готовиться к применению химического оружия в Украине.

Бочковые бомбы - грубая взрывчатка, как правило кустарного производства, упакованная в бочку, иногда с теми или иными поражающими элементами и сбрасываемая с вертолета с прицеливанием "на глаз".

По словам экспертов, ввиду низкой степени точности бочковые бомбы применяются в основном в условиях ограниченных ресурсов и нехватки других видов вооружений.

Подобный тип оружия использовался с разрушительным эффектом на протяжении всей сирийской войны.

"Мы знаем, что потенциал использования бочковых бомб есть, но если российские военные его будут использовать в Украине, то проиграют; мы будем знать, кто это сделал, и, скорее всего, они все равно будут убиты", - сказали неназванные европейские чиновники газете Guardian.

Сирийское правительство направило в Россию специалистов по бочковым бомбам, потому что поддержка Путина несколько лет назад сыграла важную роль в укреплении режима Асада, пишет газета. Чиновники считают, что от 800 до 1000 сирийских военнослужащих уже вызвались поехать в Россию, где Кремль пообещал им зарплату в размере от 1500 до 4000 долларов - в 20 раз больше, чем они получали бы в Сирии.

Сирийское правительство создало четыре основных вербовочных центра для российского контингента - в Дамаске, Латакии, Хаме и Хомсе. Новобранцы направляются по контракту с российской частной военной компанией "Вагнер", которая играет ведущую роль в вербовке наемников для поддержки российских военных кампаний за рубежом.

В конце апреля украинское правительство заявило, что в городе Попасная было убито до 25 ливийских или сирийских боевиков, хотя это отрицали официальные сирийские представители.

Считается, что "группа Вагнера" направила в Украину до 500 человек в качестве разведчиков. Многие из них были доставлены из горячих точек Северной и Центральной Африки.

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