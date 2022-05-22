Немецкое издание сообщило о связи дочери Путина со звездой балета Зеленским

Дочь президента РФ Катерина Тихонова имеет неофициальную любовную связь с бывшим худруком Баварского государственного балета Игорем Зеленским. У пары есть ребенок, сообщает Bild Online.

35-летняя Катерина Тихонова, младшая из двух дочерей президента РФ Владимира Путина, состоит в неофициальных любовных отношениях с бывшим художественным руководителем Баварского государственного балета, 52-летним Игорем Зеленским. Существуют сведения, что у пары есть общий ребенок. Об этом в субботу, 21 мая, сообщило издание Bild Online со ссылкой на неназванного собеседника в Баварском государственном балете. Ранее о связи Тихоновой и Зеленского написали онлайн-издание "Важные истории" и Der Spiegel.

О поездках дочери Путина в Мюнхен Bild Online рассказал Михаэль Вюргес (Michael Wuerges), официальный представитель Баварской государственной оперы, к которой относится Баварский государственный балет. "Я знаю, что дочь Путина была на сценическом ужине в Государственной опере в 2018 году. Она сидела за одним столом с Зеленским", - сообщил спикер.

По словам Вюргеса, о том, что это была дочь Путина, знал только руководитель театра, остальным "только впоследствии стало известно, что речь шла о дочери Путина. Там не было ни телохранителей, ни еще кого-то". Министерство науки и искусства Баварии ответило на запрос издания, что ему было неизвестно о встречах дочери Путина и Игоря Зеленского.

Зеленский: Я люблю Мюнхен

Как рассказал Вюргес, в то время Зеленский жил со своей женой Яной, которая до сих пор работает балетмейстером в Баварском государственном балете, и тремя детьми в квартире недалеко от главного железнодорожного вокзала Мюнхена.

Bild Online приводит цитату Зеленского из интервью газете Süddeutschen Zeitung в 2016 году: "Я люблю Мюнхен. Мои дети ходят здесь в школу и говорят по-немецки". Кроме того, Bild Online ссылается на слова собеседника в Баварской государственной опере, который дал свою характеристику экс-худруку. "Зеленский показался мне холодным и очень уверенным в себе. После того как он возглавил труппу, он сменил около четверти из 69 танцоров, пригласил российских танцоров. Он создал свою собственную команду", - такими сведениями поделился с журналистами неназванный представитель оперы.

"Важные истории": Путин называет таких людей национал-предателями

Как указал редактор "Важных историй" Роман Анин в интервью Bild о поездках дочери Путина в Мюнхен и ее партнере Игоре Зеленском, "это может быть их личная жизнь, пока ее отец не начал войну (против Украины. - Ред.). Путин называет таких людей национал-предателями. Вот это пример лицемерия российской власти".

Анин напомнил, что "у этой истории есть коррупционный подтекст. Мы будем говорить о том, сколько сотрудников спецслужб сопровождали эту чету по всему миру".

После включения Тихоновой в санкционный список Зеленский уволился из немецкого театра

По информации Bild Online, практически сразу после включения Катерины Тихоновой в санкционный список Европейского Союза из-за агрессивной войны, развязанной Россией против Украины, Зеленский отказался от должности худрука Баварского государственного балета, сославшись на семейные обстоятельства. На вопрос издания: действительно ли уход Зеленского с поста худрука связан с его близостью к Путину, Вюргес ответил, что данный вопрос выясняется. По сведениям Bild Online, Игорь Зеленский покинул Германию. Связаться с ним изданию не удалось. На посланный ему запрос ответа не последовало.

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